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مرأة

حيل مجربة لكسر ثبات الوزن رقم 2 لن تصدقها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من ثبات الوزن وجربت كل الطرق بدون جدوىة إليك طرق سريعه تساعدك على التخلص من مشكلة ثبات الوزن إليك 4 طرق لكسر ثبات الوزن يقدمها موقع باريت سايد

1. تناول الحساء
وجدت دراسة حديثة أن تناول وعاء من الحساء قبل الوجبة يمكن أن يساعد في كبح شهيتك. قد يكون التفسير المحتمل هو أنه بينما تنتظر حتى يبرد الحساء ، عليك أن تأكله ببطء ، وأن تعطي عقلك والهرمونات ، ومعدتك وقتًا كافيًا لتنسيق رسالة "الامتلاء".

2. التوابل حتى طعامك.

الطعام الحار يمكن أن يزيد من معدل الأيض بشكل مؤقت بنسبة تصل إلى 8 ٪ ، وبالتالي زيادة وتيرة حرق السعرات الحرارية في الجسم. أيضًا..

3. تناول وجبات خفيفة صحية.

احتفظ بوجبات خفيفة صحية مثل بذور عباد الشمس واللوز والتفاح شرائح وشرائح القمح الكامل والجبن قليل الدسم في متناول اليد وتناولها كل بضع ساعات.

4. النوم أكثر.

الحصول على الراحة المناسبة مهم للغاية لجسمك لكي يعمل بشكل جيد. وأكدت العديد من الدراسات أن الجسم يستهلك سعرات حرارية أقل عند الحص على ما يكفي من النوم.
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