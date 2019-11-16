بعد تعافيه من السرطان.. زكي فطين عبد الوهاب: تعاملت مع السرطان كأنه صاحبي.. فيديو

روى الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كواليس رحلته مع مرض السرطان، قائلاً: "تعاملت مع المرض على أنه صاحبي وأيقنت أن هذا قدري".





وأضاف زكي فطين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لدي إيمان شديد بالله، والكثيرين وقفوا معي في فترة مرضى وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية".





وتابع زكي فطين عبد الوهاب: "على كل مصاب بالسرطان أن يتحلى بالإيمان وأن يتعامل مع المرض على أنه قدر والتعامل معه بكل بساطة".



