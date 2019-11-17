ما لا تعرفه عن الشاعر المهرج الضاحك أبو دلامة

قال صبرى فوزى أبو حسين، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر، إن أبو دلامة يعد هو الشاعر المهرج والضاحك المضحك، والشاعر المتكسب والشعر الشعبى، وكان نموذج للشعر الشعبي الذي يكتب عن الواقع، لأنه كتب عن حاله مع والديه وزوجته وابنته.



وأضاف "أبو حسين" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، عبر قناة "Ten"، أن أبو دلامة من مواليد القرن الأول الهجرى، وحارب فى جيش مروان محمد ضد أبى شيبان الخارجى، لكن على الرغم من ذلك فإن من اكتشفه كان الخليفة العباسي "السفاح".



وشدد الدكتور صبرى فوزى أبو حسين، أن كتب التاريخ ذكرت عائلته كاملا، لكنها كانت مخمولة الذكر لأنها كانت عائلة من الطبقة الدنيا، مشيرا إن أبى دلامة كان هجا والدته بالكثير من الأوصاف الدنيا، كما هجا زوجته وهى أيضا هاجته، كما هجا ابنته بهجاء طريف بعدما بالت عليه وهى صغيرة.

