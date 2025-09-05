قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسام حسن يدفع بـ إبراهيم عادل ولاشين أمام إثيوبيا

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بتغييرين دفعة واحدة أمام منتخب إثيوبيا، في المباراة التي تجمعهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتم الدفع بكل من إبراهيم عادل ومهند لاشين بدلا من عمر مرموش وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وجاء تغيير زيزو ومرموش للحفاظ عليهما للقاء بورمينا فاسو المرتقب الثلاثاء المقبل لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتقدم الفراعنة بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بع عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وزير الرياضة بقميص المنتخب

وظهر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في المقصورة الرئيسية لإستاد القاهرة الدولي لمؤازرة منتخب مصر أمام اثيوبيا في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتخلي وزير الشباب والرياضة عن الزي الرسمي، وارتدي قميص منتخب مصر لمؤازرة الفراعنة في مباراته أمام اثيوبيا.

وشهد الشوط الأول هجوما كاسحا لمنتخب مصر على مرمى إثيوبيا وتصدى حارسه لأكثر من كرة محققة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر، وأهدر تريزيحيه فرصتين محققتين للتقدم وكرة أخرى أهدرها أسامة فيصل بعد تسديدة رأسية من ركنية.

وأهدر مرموش أيضا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم ولكن حارس مرمى إثيوبيا تصدى للكرة قبل دخولها المرمى، وفي الدقيقة 21 سدد تريزيجيه كرة كادت أن تعلن تقدم منتخب مصر على إثيوبيا ولكن القائم كان لها بالمرصاد لترتد منه في أخطر فرص الدقائق الماضية.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا، في المباراة التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني 
رامي ربيعة
خالد صبحي
محمد حمدي
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
محمد صلاح
عمر مرموش
أسامة فيصل

الاحتياطي: 

مصطفى شوبير 
محمد صبحي  
محمد ربيعة 
حسام عبد المحيد 
عمرو الجزار 
أحمد عيد 
نبيل عماد دونجا 
مهند لاشين 
أحمد نبيل كوكا 
محمود صابر 
إبراهيم عادل 
مصطفى محمد.

حسام حسن منتخب مصر منتخب إثيوبيا كأس العالم ٢٠٢٦ كأس العالم

