ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتي

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا كبيرًا على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة بعد الجولة السابعة

رغم الانتصار العريض لبوركينا فاسو، يواصل منتخب مصر تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بـ9 نقاط، ثم غينيا بيساو في المركز الرابع بـ7 نقاط، ويأتي منتخب إثيوبيا خامسًا بـ6 نقاط، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

موقف منتخب مصر

ويحتاج "الفراعنة" للفوز في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو القادمتين، لرفع رصيدهم إلى 22 نقطة، وهو رصيد يصعب على أي منافس الوصول إليه، ما يعني ضمان التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن تشكيل مباراة إثيوبيا المقرر انطلاقها في العاشرة مساءً على استاد القاهرة، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – أسامة فيصل.