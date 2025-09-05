لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة

تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة خلال فترة التوقف الدولي؛ بعدما تأكدت معاناة لاعبه الهولندي “فرينكي دي يونج” من إصابة عضلية، أجبرته على مغادرة معسكر منتخب بلاده.

إصابة دي يونج في مباراة هولندا أمام بولندا

وشارك “دي يونج” في مباراة هولندا أمام بولندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لكنه خرج مُستَبدلاً عند الدقيقة 63 بعد شعوره بآلام في منطقة العضلة الألوية.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن اللاعب غير جاهز للاستمرار مع المنتخب، ليتم استبعاده رسميًا من مواجهة ليتوانيا المقررة الأحد المقبل.

غياب “دي يونج” يمثل أزمة للمدرب “هانز فليك”، خاصة أن برشلونة يستعد لملاقاة فالنسيا يوم 14 سبتمبر الجاري، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتعادل الفريق الكتالوني في آخر مبارياته قبل التوقف، أمام “رايو فاليكانو” بهدف لمثله، ويأمل في استعادة التوازن خلال المرحلة المقبلة.

إدارة برشلونة والجهاز الفني يترقبان التقارير الطبية النهائية؛ لتحديد مدى جاهزية دي يونج، وسط آمال بأن تكون الإصابة خفيفة تسمح بعودته سريعًا للمشاركة مع الفريق.