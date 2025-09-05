فرنسا تتقدم على أوكرانيا بهدف أوليس في تصفيات المونديال

نجح المنتخب الفرنسي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على نظيره الأوكراني بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "ميجسكي" في بولندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف مبكر يضع الديوك في المقدمة

افتتح مايكل أوليس التسجيل لفرنسا بعد مرور 10 دقائق فقط، مستغلًا عرضية متقنة من باركولا، ليمنح "الديوك" أفضلية سريعة مع بداية المباراة.

تشكيل المنتخبين

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كوندي – كوناتي – أوباميكانو – دين

الوسط: تشواميني – كوني – دوي

الهجوم: أوليس – باركولا – مبابي

تشكيل أوكرانيا:

(بحسب إعلان الجهاز الفني قبل المباراة، دون تغيير بارز عن التشكيلة الأساسية المعتادة).

صراع مبكر على بطاقة التأهل

يدخل المنتخب الفرنسي، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، التصفيات بأهداف واضحة تتمثل في تأمين صدارة المجموعة منذ البداية، بينما يسعى المنتخب الأوكراني لتحقيق المفاجأة على حساب أحد أقوى منتخبات القارة لإشعال المنافسة مبكرًا.

يخوض منتخب فرنسا مواجهتين في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر، أمام كل من أوكرانيا وبولندا، في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.