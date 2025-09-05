واصفا أخلاقه.. أزهري: النبي محمد كان رقيقا متواضعا مع أهل بيته

قال الشيخ إبراهيم نبيل، أحد علماء الأزهر الشريف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا متواضعا مع أهل بيته، فأول من آمنت برسالته من النساء سيدتنا خديجة بنت خويلد، وكان يلاعب زوجاته ويساعدهن في أعمال البيت، علاوة على أنه محبا جميل العشرة يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة، ويضاحك نساءه، ويصبر عليهن ويعينهم في أمور البيت.

وكشف الشيخ إبراهيم نبيل فضل وعظمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا: مولد النبي مناسبة عظيمة لشكر الله تعالى على نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فرصة لإحياء سيرته العطرة وأخلاقه، والتعبير عن محبة النبي والاقتداء بسنته.

قدوة حسنة للعالمين

وأضاف نبيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» عبر قناة صدى البلد، أن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة تعامله مع أهل بيته من النساء، قدوة حسنة للعالمين، إذ كرم المرأة كزوجة وأم ومستشارة، فخصها بحسن المعاملة والرعاية والعناية.

واستكمل قائلا: تميزت حياة النبي محمد ﷺ في الحروب بالشجاعة القيادية والمشاركة الميدانية، حيث لم يفر قط من ساحة المعركة بل كان يقاتل في المقدمة، واهتم بالاستراتيجية الإدارية كالتزود والتخطيط للمواقع الهامة، ووضع نظامًا عسكريًا جديدًا للعرب يختلف عن تقاليدهم القبلية المحدودة بالمصالح المادية والغنائم.