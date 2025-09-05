بعد استخدام الكرباج في احتفالات المولد النبوي.. أحمد كريمة: دول مجاذيب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك فيديو غريبا، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح أن بعض المواطنين في المنوفية يحتفلون بالمولد النبوي بطريقة غريبة.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الفيديو يوضح أنهم يضربون بعض بالكرباج، وأن هذا التصرف ليس له علاقة بالاحتفالات الدينية.

ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص مجاذيب، وهل هذا الأمر ليس مقياسا لإصدار حكم شرعي، فهذا لا يمثل احتفال بأي نوع من أنواع الاحتفالات.

وحسم الدكتور أحمد كريمة، الجدل المثار بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وشراء المواطنين حلويات في هذا اليوم وتناولها فرحا بذكرى مولد النبي.

وقال إنه يجب التفرقة بين العيد والموسم والمناسبة، موضحًا أن العيد هو عيد الأضحى والفطر، والمواسم مثل أيام التشريق من ذي الحجة، وأن المناسبات مختلفة، منها “الهجرة النبوية، الإسراء والمعراج، تحويل القبلة، مولد النبي”، فكل هذه المناسبات عادات وليست عبادات.

وأشار إلى أن عادات الاحتفال بالمولد النبوي من العادات الحسنة، وتدخل في باب المصالح المرسلة، ولم يرد من الشرع أمر بالأعمال أو الأهمال، ولا يستطيع أحد أن يحرمها، فحكمها الإباحة مثل المناسبات الوطنية والاجتماعية.