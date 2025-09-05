استغل براءة طفله لسرقة تعاطف الناس باسم الحاجة| حكاية متسول الدقي

بوجه بريء لا يدرك شيئًا، ويد صغيرة ممدودة لا تعرف المعنى الحقيقي لـ"الاستجداء"، استغل أحد الأشخاص طفله صاحب الـ 3 سنوات في أعمال التسول، ليخطف قلوب المارة ويجمع الأموال باسم "الحاجة".

لكن عدسات الموبايل كانت أسرع، والمقطع انتشر كالنار في الهشيم، لتتحرك الداخلية سريعًا وتكشف الحقيقة الصادمة.

فور تداول الفيديو، وجهت وزارة الداخلية بسرعة فحص المقطع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليتمكن رجال الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

الطفل الضحية.. 3 سنوات فقط

الفحص الأمني كشف أن الطفل الذي ظهر في الفيديو هو نجل المتهم، ويبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وكان يُستخدم كوسيلة لاستعطاف المارة، ضمن أسلوب متعمد لجمع المال عبر التسول.

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم، أقر تفصيليًا باستغلال نجله الصغير في أعمال التسول، وادعى أنه يفعل ذلك "بدافع الحاجة"، مستغلًا تعاطف المواطنين مع الطفل، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

إجراءات قانونية صارمة

تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم إخطار الجهات المختصة بشؤون الطفل، للنظر في وضع الطفل الضحية واتخاذ التدابير المناسبة لحمايته.