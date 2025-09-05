الاتحاد السعودي يضم البرتغالي روجر فيرنانديز حتى 2029

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الموهبة البرتغالية روجر فيرنانديز، لاعب سبورتنج براجا السابق، بعقد يمتد لـ 4 مواسم، ليبقى ضمن صفوف "النمور" حتى عام 2029.

وأكد النادي، في بيان على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إتمام الاتفاق بنجاح؛ بعد حسم جميع الجوانب المالية والتعاقدية، لينضم اللاعب إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد.

رغبة المدرب لوران بلان سبب التعاقد

جاء التعاقد مع فيرنانديز؛ بناءً على توصية من المدير الفني الفرنسي لوران بلان، الذي شدد على ضرورة تدعيم صفوف الاتحاد بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق في البطولات المحلية والقارية.

وأشارت تقارير إلى أن فيرنانديز وافق على التنازل عن بعض مستحقاته المالية لدى ناديه السابق براج؛ من أجل تسهيل انتقاله إلى "العميد" ورغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي للمحترفين.

بداية قوية للاتحاد

ويأتي الإعلان عن الصفقة؛ بعد أيام من انطلاقة ناجحة للفريق في دوري روشن السعودي، حيث حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على الأخدود بنتيجة 5-2 خارج ملعبه، في بداية تبشّر بموسم قوي للفريق.