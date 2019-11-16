اخبار الرياضة.. إصابة أكرم توفيق.. إعادة مباراة سيراميكا والزرقا.. رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :



بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز



يبدو أن النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول على وشك مغادرة صفوف الريدز نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات المدير الفني يورجن كلوب وقلة مشاركة أساسيًا في المباريات خلال الموسم الجاري.

https://www.elbalad.news/4060294



صدمة لـ شوقي غريب.. إصابة أكرم توفيق في تدريبات اليوم



- شهد تدريب المنتخب المصري الأوليمبي تحت قيادة قيادة شوقي غريب تعرض أكرم توفيق لاعب خط الوسط لكدمة قوية في الركبة خلال مران الفراعنة اليوم على ملعب بتروسبورت.

https://www.elbalad.news/4060399



اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا



- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام يوم الأربعاء المقبل بنفس الظروف على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد.

https://www.elbalad.news/4060306



لضمان عدم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. مدافع ليفربول السابق يقدم نصيحة لـ كلوب



- ارتبط اسم الثلاثي الهجومي لنادي ليفربول ساديو ماني و روبيرتو فيرمينو و على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح، بالإنتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الإنتقالات الماضية وحتي القادمة .

https://www.elbalad.news/4060432



حلم الصعود للممتاز.. جوارديولا الكرة المصرية مديرًا فنيًا لنادي بلدية المحلة



- قرّر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الكبرى اليوم تعيين رضا عبد العال نجم منتخب الوطني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي زيادة القدرة على المنافسة في سباق الصعود للدوري الممتاز.

https://www.elbalad.news/4060130