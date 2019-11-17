في أول مباريات جوتي.. ألميريا يتعادل مع إيلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني

انتهت مباراة فريقي ألميريا وإيليتشي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وتعد تلك المباراة هي الأولى للإسباني جوتي أسطورة نادي ريال مدريد السابق، بعد إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل.



افتتح نينو التسجيل لـ إيلتشي في الدقيقة 53 ، قبل أن يعادل لوسين أوانا النتيجة لـ ألميريا في الدقيقة 85 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



جدير بالذكر أن نادي ألميريا مملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة 26 في المركز الثالث ، ورصيد نادي إيليتشي للنقطة 23 في المركز الثامن.