إيران.. قوات الأمن تفض مظاهرات ضد النظام في زنجان بالقوة.. فيديو

Anti-regime protests are taking place all over the country in Iran.



This video is from Zanjan. As you can see, protesters are being brutally dispersed by the regime.



But people are not giving up.



Many Iranians are furious with the regime#IranProtests pic.twitter.com/a72SuNAjxZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 16, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لفض الأمن الإيراني تظاهرة ضد النظام في محافظة زنجان باستخدام العنف.وأظهر مقطع فيديو فتح خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم.وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني قد حذر المحتجين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.وتصاعدت حدة احتجاجات اندلعت منذ الجمعة في إيران ضد قرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 متظاهرا في مختلف المدن.