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أخبار العالم

إيران.. قوات الأمن تفض مظاهرات ضد النظام في زنجان بالقوة.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لفض الأمن الإيراني تظاهرة ضد النظام في محافظة زنجان باستخدام العنف.

وأظهر مقطع فيديو فتح خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني قد حذر المحتجين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.

وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.

وتصاعدت حدة احتجاجات اندلعت منذ الجمعة في إيران ضد قرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 متظاهرا في مختلف المدن.

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