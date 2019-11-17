الجيوشي ممثلا لمصر في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا



طار الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الى إيطاليا لحضور الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للرياضة الجامعية والذي ينطلق اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين.



يبدأ اجتماع الجمعية العمومية بكلمات ترحيب من رئيس الاتحاد الدولي وتذاع كلمة مسجلة من عمدة تورينو، وكلمه مسجله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



بعدها يتم عرض تقرير الإنجازات عن الدورة الماضية، وتقرير عن دورة نابولي، وتقرير عن المنشطات، ثم مناقشة الميزانية، وتكريم رموز الاتحاد الدولي للجامعات.



كان الجيوشي قد أنهى رحلته إلى سويسرا بعرض ملفي استضافة مصر لبطولتي العالم للجامعات بالاتحاد الدولي الجامعات (الاسكواش 2022/كرة اليد 2024).