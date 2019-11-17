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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:39 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساء، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا.
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