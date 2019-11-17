ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صندوق الجيش الكويتي .. حرب تصريحات وبيانات بين وزيري الدفاع والداخلية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
اشتعلت الساحة السياسية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حرب التصريحات والبيانات المتبادلة بين وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بسبب ما يسمى صندوق الجيش.

وعقب ذلك، بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الخميس الماضي خبرا، في سابقة لأول مرة بتاريخ البلاد، عن إحالة شبهات فساد في "صندوق الجيش" إلى النيابة العامة، ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة، تتحدث عن قضايا فساد في حقبة وزير الدفاع الأسبق، وفق ما نقلته صحيفة القبس.

وفي تعليقه على الأمر، رأى وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية أن السبب الرئيسي وراء استقالة الحكومة الكويتية هو عدم التزامها بقسمها بتقديم التجاوزات التي جرت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به إلى الجهات المختصة.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة القبس إن التجاوزات المالية تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلّقة بالمال العام تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار، تخص فيما يعرف باسم صندوق الجيش.

وفي مقابل هذه الاتهامات، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي في ما يثار بشأن تجاوزات صندوق الجيش وحساباته.

صندوق الجيش
صندوق الجيش هو مشروع تنموي اجتماعي، أنشئ في وزارة الدفاع الكويتية، بهدف تقديم خدمات اجتماعية إنسانية للعاملين في الوزارة، بدءًا من تقديم قروض للمنتمين الى المؤسسة العسكرية الكويتية، بمقدار 4 آلاف دينار للضباط، وألفين وخمسمائة دينار لضباط الصف والأفراد، وإقامة المناسبات الاجتماعية والعسكرية والمساهمة بها، ابتداء من الاحتفالات الوطنية وتكريم ذوي الشهداء في الجيش.

خُصصت ميزانية مالية لهذا الصندوق تخصم من ميزانية وزارة الدفاع، إذ تخصص له سنويًا 5 ملايين دينار، لدعم تلك الأنشطة الاجتماعية.

تم وضع آليات للتوقيع والصرف وإعطاء التفويض في ذلك بالتوقيع وإعداد الحسابات والفواتير ورفعها إلى الجهات المحاسبية في الدولة.

كما جرى إنشاء صناديق خارجية تابعة لصندوق الجيش في بعض الدول المهمة كبريطانيا، لدعم عمل الصندوق من أجل رفد العمل العسكري مع تلك الدول، وجرت زيادة الموازنة بالصندوق الى الضعف، وعلى مدى السنوات، وبزيادة رأسمال الصندوق، كان يجري دعم زيارات المسؤولين العسكريين إلى تلك الدول.

وأُعطيت صلاحيات الصرف من تلك الصناديق لوزير الدفاع أو من يفوضه للصرف، على أن ترفع الحسابات إلى وزارة الدفاع قبل إغلاق الحساب الختامي للوزارة مرفقةً بها أذونات الصرف والفواتير.

ونتيجة لهذه الاتهامات، أشارت صحيفة الراي الكويتية إلى أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أكد على تعامله مع البلاغ المُحال إليه من وزير الدفاع وفق ما يمليه القانون في الحالات المماثلة، حيث سيتم تحويل البلاغ إلى لجنة تحقيق مشكلة من مستشارين تنظر في البلاغ لفحصه والتحقيق في مضمونه وتفاصيله، وفي حال تأكدت من جديته يحال إلى محكمة الوزراء.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن ما يشاع عن سفره اليوم الأحد في إجازة خاصة غير صحيح، مضيفا "اليوم الأحد سأظهر في تصريحي الأسبوعي المعتاد للصحفيين سأضع النقاط على الحروف فيما أثير.. فالأمور طيبة بوجود الحكيم الكبير".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات أهل الكويت للاحتفال السنوي بالذكرى 57 لإقرار الدستور.. وإعلان روحاني اكتشاف حقل نفطي عملاق.. أبرز عناوين الصحف الكويتية الصادرة الأحد

عفو عن من أساء للذات الأميرية.. تركيا تبدأ ترحيل أسرى داعش.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

قرار عاجل من أمير الكويت يحسم موقفه مع أبناء عائلات أساءوا له

ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار.. انتخابات مبكرة في بوليفيا وموراليس يلجأ للمكسيك.. وماكرون: الأمم المتحدة باتت مشلولة.. أبرز ما جاء في صحف الكويت

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

وزير الدفاع الكويتي: الحكومة استقالت لتجنب الإجابة عن التجاوزات في صندوق الجيش

ترشيحاتنا

محمد حلمي يكشف كواليس التدخل الوحيد لـ رئيس الزمالك في القرارات الفنية

شاهد.. لماذا يقدم الإعلامي أحمد موسى برنامجه من أعلى سيارة متحركة

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

وصفة سحرية لـ تبييض الأسنان في دقائق

قبل ساعات من الجلسة الثالثة لمحاكمة راجح.. رسالة جديدة من والد شهيد الشهامة بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع لسيارة مهشمة على الطريق تكشف مصير شقيقتين في جازان

أثارت الضجة حول العالم.. سيدة إيرانية ترتدي كفنا خلال المظاهرات

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد