أمريكي يقتل زوجته و3 من أطفاله قبل إطلاق النار على نفسه.. تفاصيل

ذكرت الشرطة الأمريكية أن 3 صبية واثنين بالغين قتلوا بالرصاص، وأصيب صبي آخر في نزاع عائلي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.



وبحسب "رويترز"، انتقلت الشرطة إلى منزل في جي بارادايس هيلز حيث عثرت على صبي يبلغ من العمر 3 سنوات مقتولا إلى جانب أمه ووالده، فيما نقل الأولاد الثلاثة الآخرين، وأعمارهم 5 و9 و11 عاما، إلى المستشفى حيث مات اثنان منهم.



وقالت شرطة سان دييجو إن إن الصبي الثالث الذي نقل إلى المستشفى خضع لعملية جراحية طارئة.



وأوضحت الشرطة أن القصة بدأت بعدما حصلت الأم على أمر قضائي بإبعاد الأب عن الأطفال،يوم الجمعة، ليدخل الزوجان في نقاش حاد صباح يوم السبت، والذي انتهى بفتح الأب النار على الأسرة من ثم على نفسه.





