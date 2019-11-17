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أخبار العالم

الإمارات وموريتانيا تبحثان أوجه التعاون الثنائي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
الامارات
الامارات
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أ ش أ
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يزور الإمارات حاليا، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأحد/ - حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد إسماعيل ولد الشيخ تطلع موريتانيا لتعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة، انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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