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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
رونالدو
رونالدو
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأحد، 17-11-2019، العديد من المواجهات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 17-11-2019، في التقرير التالي..


مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

صربيا X أوكرانيا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 3

لوكسمبرج X البرتغال - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 1

كوسوفو X إنجلترا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1

بلغاريا X التشيك - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 3

مولدوفا X أيسلندا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 4

ألبانيا X فرنسا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1

أندورا X تركيا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا:

أوغندا X مالاوي - 03:00 مساءً

جنوب إفريقيا X السودان - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2

إسواتيني X السينغال - 03:00 مساءً

بنين X سيراليون - 03:00 مساءً

تشاد X مالي - 03:00 مساءً

جنوب السودان X بوركينا فاسو - 03:00 مساءً

غينيا X ناميبيا - 06:00 مساءً

رواندا X الكاميرون - 06:00 مساءً

الكونغو X غينيا بيساو - 06:00 مساءً

ليسوثو X نيجيريا - 06:00 مساءً

الجابون X أنجولا - 09:00 مساءً
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