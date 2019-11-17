مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 17-11-2019، العديد من المواجهات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتصفيات المؤهلة ليورو 2020.
ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 17-11-2019، في التقرير التالي..
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
صربيا X أوكرانيا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 3
لوكسمبرج X البرتغال - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 1
كوسوفو X إنجلترا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1
بلغاريا X التشيك - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 3
مولدوفا X أيسلندا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 4
ألبانيا X فرنسا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1
أندورا X تركيا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا:
أوغندا X مالاوي - 03:00 مساءً
جنوب إفريقيا X السودان - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2
إسواتيني X السينغال - 03:00 مساءً
بنين X سيراليون - 03:00 مساءً
تشاد X مالي - 03:00 مساءً
جنوب السودان X بوركينا فاسو - 03:00 مساءً
غينيا X ناميبيا - 06:00 مساءً
رواندا X الكاميرون - 06:00 مساءً
الكونغو X غينيا بيساو - 06:00 مساءً
ليسوثو X نيجيريا - 06:00 مساءً
الجابون X أنجولا - 09:00 مساءً
ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 17-11-2019، في التقرير التالي..
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
صربيا X أوكرانيا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 3
لوكسمبرج X البرتغال - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 1
كوسوفو X إنجلترا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1
بلغاريا X التشيك - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 3
مولدوفا X أيسلندا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 4
ألبانيا X فرنسا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1
أندورا X تركيا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا:
أوغندا X مالاوي - 03:00 مساءً
جنوب إفريقيا X السودان - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2
إسواتيني X السينغال - 03:00 مساءً
بنين X سيراليون - 03:00 مساءً
تشاد X مالي - 03:00 مساءً
جنوب السودان X بوركينا فاسو - 03:00 مساءً
غينيا X ناميبيا - 06:00 مساءً
رواندا X الكاميرون - 06:00 مساءً
الكونغو X غينيا بيساو - 06:00 مساءً
ليسوثو X نيجيريا - 06:00 مساءً
الجابون X أنجولا - 09:00 مساءً