مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، 17-11-2019، العديد من المواجهات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتصفيات المؤهلة ليورو 2020.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 17-11-2019، في التقرير التالي..





مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:



صربيا X أوكرانيا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 3



لوكسمبرج X البرتغال - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 1



كوسوفو X إنجلترا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1



بلغاريا X التشيك - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 3



مولدوفا X أيسلندا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 4



ألبانيا X فرنسا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1



أندورا X تركيا- 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا:



أوغندا X مالاوي - 03:00 مساءً



جنوب إفريقيا X السودان - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2



إسواتيني X السينغال - 03:00 مساءً



بنين X سيراليون - 03:00 مساءً



تشاد X مالي - 03:00 مساءً



جنوب السودان X بوركينا فاسو - 03:00 مساءً



غينيا X ناميبيا - 06:00 مساءً



رواندا X الكاميرون - 06:00 مساءً



الكونغو X غينيا بيساو - 06:00 مساءً



ليسوثو X نيجيريا - 06:00 مساءً



الجابون X أنجولا - 09:00 مساءً