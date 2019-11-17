أصيب بحالة نفسية تأثرا بوفاة عمه.. بائع يصيب نفسه بسلاح نارى بقليوب

أطلق بائع متجول على نفسه الرصاص إثر إصابته بحالة نفسية تاثرا بوفاة عمه بقليوب تم نقل المصاب الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مامور مركز شرطة قليوب إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول " عمر م ح " بائع متجول ومقيم كوم أشفين – دائرة المركز مصاب ( رش خرطوش بالجانب الأيسر) والحالة العامة مستقرة وتم حجزه للعلاج.





وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين قيام المصاب بإحداث إصابته بنفسه مستخدمًا سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع حيث إنتابته حالة هياج لمروره بحالة نفسية سيئة إثر واقعة وفاة نجل عمه المحرر بشأنها المحضر رقم 18206 جنح مركز قليوب لسنة 2019 م





وبسؤال والدة المصاب منى س ب 42 سنة ربة منزل ايدت مضمون ما أسفر عنه الفحص ولم تشتبه في حدوث إصابة نجلها جنائيا.



