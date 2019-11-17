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بالأغاني الوطنية.. الجالية المصرية في ألمانيا ترحب بالرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من وقفة للجالية المصرية في ألمانيا للترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، حيث حرصت الجالية المصرية على رفع علم مصر وصورا للرئيس السيسي، وترديد الأغاني الوطنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا، تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضح أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن الرئيس سيلتقى كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
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