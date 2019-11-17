رسالة من خادم الحرمين وولي العهد لـ ملك المغرب

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية إلى ملك المغرب محمد السادس، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك محمد السادس، ولحكومة وشعب المملكة المغربية.



وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لملك المغرب، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.