الأكثر جذبًا للسياح.. تعرف على مقتنيات الحديقة القرآنية في دبي

واحدة من أكثر الحدائق المتخصصة جذبًا للسياح في المنطقة.. إنها الحديقة القرآنية بدبي والتي وصل عدد زوارها إلى مليون زائر منذ افتتاحها في أبريل الماضي والتي تكلفت أكثر من مائتي مليون درهم، ليتوج ضمن العديد من المشاريع السياحية الناجحة لبلدية دبي ومنها برواز دبي العالمي أكبر برواز في العالم.





وكانت مجلة التايمز البريطانية قد صنفت الحديقة القرآنية من ضمن أهم 100 وجهة عالمية للزيارة لما تحتويها من مكونات دينية وثقافية في بقعة خضراء كبيرة.





وتتواجد الحديقة في منطقة الخوانيج وهي أول حديقة كبرى مجانية للزوار في دبي، حيث تقتصر الرسوم المدفوعة لمن يرغب زيارة وجهتين داخل الحديقة وهما الكهف والبيت الزجاجي، بمبلغ 10 دراهم لكليهما.





عدد من المعالم ضمتها الحديقة ..ساهمت في إضفاء أجواء روحانية عليها، فبعد الدخول إلى الحديقة، فإن البوابة الرئيسية تقودك مباشرة إلى البيت الزجاجي، الذي يعتبر أبرز معالم الحديقة، حيث يمكن للزائرين الاطلاع، على أهم النباتات والأشجار والثمار المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.





ومن البيت الزجاجي يمكن إلقاء نظرة بانوراميه على كافة البساتين بالحديقة وباقي معالمها وأهمها كهف المعجزات.





كما شملت مقتنيات الحديقة بعض أشجار الطاقة الصناعية، المزينة بالخط العربي، والتي اصطفت على طرفي الطريق، وفيها تجهيزات كاملة ليستطيع الزوّار شحن هواتفهم الذكية، أو الدخول إلى شبكة الإنترنت، المتوفرة في الحديقة، فهذه الأشجار مضاءة بالكامل عن طريق الألواح الشمسية الموجودة أعلاها، وتوفر إضاءة ساحرة للزوار في فترة المساء.





وكذلك تضم الحديقة القرآنية بحيرة صناعية تمثل معجزة عصا نبي الله موسى عليه السلام والتي إشتهرت بمعجزة انفلاق البحر ومن الأشجار والنباتات التي تم ذكرها في القرآن الكريم، وأمام كل شجرة لوحة خاصة تعرض معلومات عنها وكيف ذكرت في القرآن، وما هي فوائدها، وأنواع ثمارها وغيرها من المعلومات التي تفيد الزائرين وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.





12 بستانًا بداخل الحديقة ايضا تحوي النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع تعريف علمي مميز عبر شاشات تفاعلية، تحكي عن فوائدها العلمية والطبية واستعمالاتها.





ومن أبرز النباتات المذكورة الموز، والرمان، والزيتون، والبطيخ، والعنب، والتين، والثوم، والكراث، والبصل، والذرة، والعدس، والقمح، وحبة البركة، والزنجبيل والتمر الهندي، والريحان، والقرع، والخيار، والنخيل.





أما كهف المعجزات، فيمكن للزائر من خلال زيارته الاطلاع على المعجزات الـ 11 التي عرضتها الحديقة في سبعة معارض مقسمة بحسب المعجزة وكيفية سردها، والذي اعتمد بشكل أساسي على الشاشات التفاعلية بتقنيات عالية، وأحدث العروض ثلاثية الأبعاد بتنقية الـ “هولوغرام”.



