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منوعات

من دبي.. الإعلان عن أول طائرة سباق كهربائية رياضية في العالم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:02 م
أول طائرة سباق كهربائية
أول طائرة سباق كهربائية رياضية في العالم
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محمود نوفل
كشفت شركة "إيرباص" الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، الأحد، النقاب عن أول طائرة سباق كهربائية رياضية في العالم، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران وذلك لتعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

وكان معرض دبي للطيران، أطلق اليوم الأحد، دورته السادسة عشرة في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنتر"، بمشاركة 1300 شركة من جميع أنحاء العالم والذي تستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر ، بمشاركة 165 طائرة من جميع الطرازات.

وأفادت إيرباص بأن شركة كوندور أفياشين البريطانية ستتولى تصنيع الطائرة التي أُطلق عليها اسم "وايت لايتنينج". 

وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي يمكنها من التحليق بسرعة نحو 482 كيلومترا في الساعة في مضمار طوله 5 كيلومترات على ارتفاع 10 أمتار فقط عن الأرض.

وترعى إيرباص سباق "إير ريس إي" حيث تهدف إلى أن يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية في العالم عندما يطلق أولى منافساته الدولية في عام 2020.

بدوره قال جيف ووكمان الرئيس التنفيذي لسباق "إير ريس إي": "ستقدم مجموعة السباق فرصة لاختبار الابتكار وتسريع الخطى باتجاه السفر التجاري بالكهرباء".

وقالت إيرباص إن بطاريات ليثيوم مثبتة تحت جسم الطائرة ستمدها بالطاقة اللازمة للطيران لمدة 5 دقائق بسرعة شديدة، ونحو 10 دقائق احتياطية بسرعة منخفضة.

ومن المتوقع أن تُعلن هذا الأسبوع أسماء أول 8 فرق لخوض سباق "إير ريس إي" الأول.

وتعمل شركات من بينها شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات نقل الركاب على ابتكار سيارات طائرة تعمل بالكهرباء، وسط مخاوف متزايدة من التأثير البيئي للنقل الجوي الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

وأعلنت شركة بوينج المنافسة لإيرباص، الشهر الماضي، شراكة مع العلامة التجارية الرياضية بورشه التابعة لفولكسفاجن من أجل تطوير تصور لمركبة كهربائية طائرة يمكنها نقل الركاب في المدن.
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