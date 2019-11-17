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فن

لبنانية توجه رسالة لـ محمد رمضان والأخير يرد | شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لإحدى الفتيات في لبنان وهي تحمل ورقة مكتوب فيها :" نمبر وان منحبك يا محمد رمضان".

ورد رمضان على الصورة قائلا: "كل الحب والتقدير للشعب الشقيق الغالي لبنان".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان اغنية "السلطان" تم طرحها منذ اسابيع وحققت 11 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".
لبنانية توجه رسالة لـ محمد رمضان والأخير يرد | شاهد
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