لبنانية توجه رسالة لـ محمد رمضان والأخير يرد | شاهد

نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لإحدى الفتيات في لبنان وهي تحمل ورقة مكتوب فيها :" نمبر وان منحبك يا محمد رمضان".



ورد رمضان على الصورة قائلا: "كل الحب والتقدير للشعب الشقيق الغالي لبنان".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان اغنية "السلطان" تم طرحها منذ اسابيع وحققت 11 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".

