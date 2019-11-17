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رياضة

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:36 م
أوتوجو
أوتوجو
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أحمد هاني
أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي إلى الحكم التوجولي إيريك أوتوجو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وتغادر بعثة الزمالك فجر 27 نوفمبر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدار لنادي الزمالك مباراة وحيدة وخسرها الفارس الأبيض بنتيجة بهدفين لهدف وكانت في دوري أبطال أفريقيا عام 2017، أمام فريق إينوجو رينجرز النيجيري.

وإجمالًا فقد أدار إيريك أوتوجو 63 مباراة أشهر خلالها 220 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسب 27 ركلة جزاء.
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