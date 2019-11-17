على رأسها ريشة.. منة فضالي تبهر الجمهور بـ فستان جريء.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها.تألقت الفنانة منة فضالى بإطلالة جريئة أثارت بها الجدل، مرتدية فستان ينقسم الى نصفين ياخذ القماش الستان بأكمام اوف شولدر من منطقة الصدر، والنصف الاخر الكاروهات باللون الابيض مع الاسود، ونسقت مع هذه الاطلالة قبعه بها ريش ، وهو ما علق عليه متابعين قائلين " على رأسها ريشة".وعلقت الفنانة منة فضالى على الصور قائلة:"الجميع يرتكبون أخطاء في الحياة ، لكن هذا لا يعني أن عليهم أن يدفعوا لهم بقية حياتهم .. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون اختيارات سيئة ، وهذا لا يعني أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر".