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فن

في ذكرى وفاة فتحية السيد.. تعرف على عدد زيجات الفنانة هاجر حمدي.. كمال الشناوي أبرزهم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:25 م
الفنانة هاجر حمدي
الفنانة هاجر حمدي
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قسم الفن
يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة هاجر حمدي والتي ولدت عام 1924 ورحلت عن عالمنا 17 نوفمبر عام 2008، هاجر حمدي اسمها الحقيقي فتحية السيد، وقدمت عشرات الأفلام منها بنات الريف وكيد النساء ورغم موهبتها القوية إلا أنها قررت اعتزال التمثيل بشكل مبكر حيث توقفت عن المشاركة ببطولة أي عمل فني قبل أن تكمل الثلاثين عامًا.

وتزوجت هاجر حمدي 4 مرات الأولى من النجم كمال الشناوي وأنجبت منه ابنهما محمد كما تزوجت من الطبيب محمد فياض، وبعده المستشار وجدي عبد الصمد، وأنجبت منه ابنها الثاني رضا، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الإذاعي علي عيسى، وأنجبت منه عزة وعمرو.

ومما لا يعرفه الكثير أن زواج كمال الشناوي وهاجر حمدي جاء بعد قصة حب قوية وقد اعتزلت هاجر الرقص من أجل الارتباط به ولكن رغم قصة الحب القوية إلا أن هذه الزيجة لم تستمر وانتهت بالطلاق.
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