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تعليم

البحث العلمي تفتح باب التقدم للمرحلة الرابعة للمشروعات النووية المشتركة مع روسيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) في روسيا الاتحادية عن فتح باب المرحلة الرابعة ليتقدم جميع الباحثين من المراكز البحثية والجامعات المصرية للمشروعات المشتركة بين العلماء المصريين وعلماء المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR).

وتتمحور مجالات المشروعات نظريًا وعمليًا حول فيزياء الجسيمات، والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة ، للتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR) من خلال المعامل:

Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics

Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics

Frank Laboratory of Neutron Physics

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions

Laboratory of Information Technologies

Laboratory of Radiation Biology

كما تتوافر جميع المعلومات حول المنشآت العلمية والمعدات ومدير المختبرات والعمل الجماعي هناك، يمكنك الاتصال بأي منهم لترتيب اقتراحك.

واوضحت اكاديمية البحث العلمي أنه سيتم مراجعة المقترحات من قبل علماء متميزين ترشحهم الشبكة القومية للعلوم النووية (NNS / ASRT) من الجانب المصري ولجنة علمية رفيعة المستوى ترشحهم، كما يتم تمويل المقترحات المعتمدة من كلا الجانبين وفقًا لاتفاقية ASRT-JINR.

وتمول الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ASRT والمعهد الدولي للعلوم النووية JINR بروسيا الاتحادية، زيارات التبادل واستخدام المعدات والمرافق التقنية في كلا الجانبين.

وللإطلاع علي استمارة التقدم وتفاصيل المشروعات يمكن زيارة اضغط هنا

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