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برلمان

برلمانية: مبادرة قمة العشرين أفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قالت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب،قمة العشرين -أفريقيا مبادرة اطلقتها إلمانيا في 2017 ، واستضافت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين عددا من القادة الأفارقة لرغبة ألمانيا استغلال رئاستها الدورية لمجموعة العشرين لاجتذاب الاستثمارات نحو أفريقيا.

واوضحت غادة عجمى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة لدعم التنمية فى القارة السمراء، لتحقيق استراتيجية 2063.

وتابعت: حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة سيعقد لقاءات ثنائية مع المستشارة الالمانية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضافت: سيلتقى الرئيس إيضا مع كبار رجال الأعمال بالمانيا، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
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