احذري.. مضاعفات استخدام مرطب الشفاه بشكل مستمر

اعتدنا جميعًا على استخدام مرطب الشفاه لدرجة أننا نشعر أنه جزء لا يتجزأ من روتين الجمال سواء كانت الشفاه مشقوقة أو جافة.



وكشف موقع boldsky عن بعض الأشياء التي لا تعرفها عن مرطب الشفاه:



- لا ترطب الشفاه نتيجة لتكوينه طبقة تمنع الرطوبة وتغلقها.

- يمكنك استخدامه في الكثير من الأماكن وليس الشفاه فقط فيعطي نعومة.

- كشف العلماء عن تأثير مرطب الشفاه حيث أن استخدامه الزائد قد يضر بالبشرة ويسبب تهيجها.

