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فن

أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
صابرين
صابرين
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آيه عاطف
لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت صابرين، على الأمر وهي تبكي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، قائلة: "قعدت فترة كل ما أعمل عمل يمسكوا فـ البروكة، يا جماعة أنا ديما بقول إني محتشمة، بلاقي كلام غريب أنا مش فهماه، وتعبت نفسيًا في الفترة الأخيرة.. أنا فضلت أجاهد مع نفسي وقت طويل".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا مقسومة نصين، ببص ف المراية بسأل أنا مين .. قعدت كتير جدًا أقول إنها خطوة .. بس حاسة بتناقض .. أنا طول عمري بعمل أدوار محترمة .. أنا عمر ما حد اتكلم عني نص كلمة .. الا أما لبست الباروكة .. إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟".
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