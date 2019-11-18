أنا مقسومة نصين .. سر بكاء صابرين على الهواء بعد خلع الحجاب.. فيديو

لاقت الفنانة صابرين، هجوما كبيرا جدًا فور نشرها صورة لها بدون حجاب عبر حساباتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.





وعلقت صابرين، على الأمر وهي تبكي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، قائلة: "قعدت فترة كل ما أعمل عمل يمسكوا فـ البروكة، يا جماعة أنا ديما بقول إني محتشمة، بلاقي كلام غريب أنا مش فهماه، وتعبت نفسيًا في الفترة الأخيرة.. أنا فضلت أجاهد مع نفسي وقت طويل".



