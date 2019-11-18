مصر ضد جنوب أفريقيا تحت 23 عاما .. تعرف على مصير أكرم توفيق

تأكد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من جاهزية أكرم توفيق لاعب وسط شباب الفراعنة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ركبة الساق الأيمن، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء السبت على ملعب بتروسبورت.



وشارك أكرم توفيق فى تدريبات المنتخب الأولمبى التى أقيمت مساء الأحد لتتأكد جاهزيته للمشاركة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر حاليًا.



وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى فضّل عدم مشاركة أكرم توفيق في باقي المران الجماعى ، حيث خضع لجلسات "ثلج" على الركبة خوفا من تفاقم الإصابة.