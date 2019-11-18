الأرصاد تحذر .. أمطار وشبورة كثيفة في هذه الأماكن



أكد وحيد سعودي خبير هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، خلال هذه الفترة دون أي ظواهر جوية مؤثرة.



وأوضح وحيد سعودي، خلال تصريحات صحفية ، أنه المنتظر أن يكون الطقس خلال ساعات الليل خريفى معتدل الحرارة غائم معظم ساعات النهار يميل للبروده إلى البارد على كافة أنحاء الجمهورية مع احتمالات لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم الإثنين، على أقصى غرب البلاد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لمحافظتى السلوم وسيدى برانى فقط.



وأضاف أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة المتوقع وهدوء سرعة الرياح سوف تظهر الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق قبل وقت الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، وحذّر من القيادة السريعة وضرورة وترك مسافة أمان بقدر المُستطاع بين السيارات واتباع إرشادات المرور ويجب عدم تخطى السيارات الأمامية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 27/17

الإسكندرية 27/18

بورسعيد 24/22

رفح 25/15

كاترين 20/9

بني سويف 27/19

أسوان 29/16

الوادي الجديد 28/17

حلايب 25/21



