درب الأربعين يتنفس.. إزالة الكثبان الرملية وفتح الطرق في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد الانتهاء من مشروع رفع وإزالة الكثبان الرملية على جانبي طريق باريس– درب الأربعين بتكلفة 10 ملايين جنيه.



أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، انتهاء المشروع من خلال رفع 200 ألف متر مكعب من الرمال بطول الطريق، وبعرض 15 مترا، بهدف تسهيل الحركة المروري، لضمان عدم تكرار زحف الرمال على نهر الطريق وغلقه أمام الحركة المرورية.



وأضاف الزملوط، أنه جار تنفيذ مشروع ماثل لرفع الكثبان الرملية في محور "الخارجة– الداخلة– الفرافرة"، لرفع 200 ألف متر مكعب من الرمال بطول المحور.



وشهد محور "باريس– درب الأربعين" خاصة في منطقة الكيلو 65 من المحور أكثر من مرة انقطاع الطريق بسبب دفنه بالرمال المتحركة بالمنطقة.

