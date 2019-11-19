ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| تعرف على سن منى زكى في عيد ميلادها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:59 م
منى زكي
منى زكي
Advertisements
فيديوجراف
تحتفل الفنانة منى زكى بعيد ميلادها 43 ، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر.

الفنانة منى زكى تثير الجدل حول الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المهرجان أو المناسبات العامة أو جلسات التصوير.

فتتمتع الفنانة منى زكى بذوق واستايل خاص يميزها عن غيرها من النجمات ويجعلها محط أنظار العديد.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| علاقة ارتداء رانيا يوسف الحجاب بـ هثيم أحمد زكى

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

فيديوجراف| رسالة ابن زينة لها بعد إعلان إصابتها بمرض في عيونها

فيديوجراف| مايا دياب قبل وبعد التجميل بـ عيد ميلادها

فيديوجراف | سر الهجوم على إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها | قبلة تتسبب في مشكلة بين سعاد مكاوى وإسماعيل يس | نوستالجيا

فيديوجراف| أحمد السعدني يتعرض للنصب على يد فتاة

رضا عبدالعال يطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ويرشح البديل

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

تشكيل الأهلي في ودية الاتصالات

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصابة تقتحم منزلًا وتستولى على مجوهرات بـ2 مليون جنيه إسترليني.. شاهد

قريبا | لادا فيستا في مصر | تفاصيل

زوج يتخلى عن شريكة حياته بعد يوم من وفاة والدتها بالسرطان.. تعرف على السبب