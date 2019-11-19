فيديوجراف| تعرف على سن منى زكى في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة منى زكى بعيد ميلادها 43 ، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر.



الفنانة منى زكى تثير الجدل حول الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المهرجان أو المناسبات العامة أو جلسات التصوير.



فتتمتع الفنانة منى زكى بذوق واستايل خاص يميزها عن غيرها من النجمات ويجعلها محط أنظار العديد.



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