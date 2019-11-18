محاكمة تأديببة لـ 6 مسئولين بـ الصناعة في مكافآت مليون جنيه

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة الصناعة و5 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهم بصرف مكافأت قيمتها مليون جنيه تقريبًا لبعض المسئولين بالوزارة دون وجه حق.



تضم قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من ر.م. رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة الصناعة "وكيل أول وزارة" وس.م. رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وح.ح. ، مراقب الحسابات وه.أ، وكيل الحسابات وم.ص. ، مراقب حسابات وت.ج. مديرة الحسابات.



أكدت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية.



وتبين من أوراق القضية أن الأولى والثانية عرضتا على وكيل أول الوزارة للشئون المالية السابق مذكرات تتضمن طلب صرف مكافأت للعاملين بالوزارة بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة مما ترتب عليه صرف مليون جنيه تقريبًا، وقام باقي المحالين من الثالثة حتى السادسة بصرف تلك المكافأت للعاملين بالوزارة دون وجه حق.