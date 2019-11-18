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برلمان

لحل أزمة فواتير الكهرباء.. شاكر: تعميم برنامج القراءات الموحد إبريل 2020

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:58 م
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر: إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠، وهو ما ورد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

واستطرد شاكر خلال كلمته فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن منظومة تسجيل القراءات الموحدة بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية إبريل ٢٠٢٠.

موضحا أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير، متابعا : " التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات ".

وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين الإ عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا. ، ليؤكد أن "القاريء لو وجد الباب مغلق فانه يرسل صوره له أيضا".
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