طفرة في الصادرات المصرية الهندسية الي السنغال خلال 2019

ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى السنغال فالفترة من 25-29 نوفمبر 2019، بمشاركة ١٧ شركة هندسية تمثل القطاعات التالية : الأجهزة المنزلية و الكهربائية – الصناعات الكهربائية والالكترونية – ادوات المائدة والمطبخ – الالات الزراعية – مكونات السيارات – الطلمبات – تشغيل المعادن – كابلات.



وقد أصبح سوق السنغال من أهم الأسواق المستهدفة لغرب افريقيا حيث بلغت وارداته سنويا من الصناعات الهندسية 3 مليار دولار عالميا، بالإضافة إلى كونه مدخل لخمسة أسواق محيطة ( جامبيا - موريتانيا - مالي - غينيا - غينيا بيساو ). والجدير بالذكر أن الصادرات الهندسية المصرية الى السنغال قد بلغت 12 مليون دولار في عام 2019 بزيادة تبلغ أربع أضعاف عن العام الماضي.



ويشارك في تنظيم هذه البعثة شركة أفروديفAfrodev بقيادة معالي السفيرة منى عمر السفيرة السابقة لمصر بالعديد من الدول الافريقية بالإضافة الى تمثيلها الحالى بالاتحاد الافريقي. و شركة جو جلوبال Go Global التي تتمتع بخبرة كبيرة بالدول الافريقية والتى تعتبر من الشركات الرائدة فى تيسير دخول الشركات للأسواق العالمية.



وتأتي هذة البعثة ضمن أجندة الأنشطة التسويق الدولي التي يقوم بها المجلس من أجل زيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية المصرية.