تعرف على أصل كلمة سامسونج والسر وراء اختيار هذا الاسم رمزا للشركة

في أوقات فراغنا، يجول بخاطرنا أسئلة من نوع《كيف بدأ الخلق؟، هل خلقت الدجاجة أولا أم البيضة؟، بالطبع قد صادفتنا عقولنا بطرح هذه الأسئلة في مرة من المرات، وهي الأسئلة التي دائما ما تستفسر عن أصل أي شيء في الوجود، فهل تساءلت يوما《السر وراء إطلاق سامسونج عن نفسها هذا الأسم وما المعنى الذي يخفيه؟》.



قبل ان نتطرق للإجابة عن هذا السؤال سيكون من الجيد معرفة نبذة سريعة حول تاريخ الشركة الكورية الشهيرة.



لم تبدأ سامسونج مسيرتها كشركة عملاقة كما هي الآن، حيث أنها تأسست كمتجر لتجارة البقالة في الأول من مارس عام 1938 بواسطة شخص يدعى (لي بيونج شول) Lee Byung-Chull الذي بدأ نشاطه التجاري في تايجو بكوريا، وفقًا لموسوعة "بريتانيكا" الناطقة بالإنجليزية.



وأطلق لي بيونج شول اسم سامسونج على شركته في عام 1938، وهي كلمة كورية تعني باللغة العربية الثلاث نجوم أو النجوم الثلاثة.



الآن وبعد معرفة المعنى الذي تحمله كلمة سامسونج، قد نتسائل عن السر وراء اختيار هذا الاسم على وجه التحديد فضلا عن اختيار اسماء او إعداد نجوم أخرى مثل أربع نجوم او خمس نجوم !!



واختار شول هذا الاسم على وجه التحديد لأن الرقم 3 في اللغة الكورية يشير الى القوة والاستمرار والتفاؤل لذا اتخذته الشركة شعارا لها.