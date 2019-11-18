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أخبار العالم

إيران | المتظاهرون يحرقون 76 بنكا في مدينة شيراز.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس التنسيقي للبنوك في محافظة فارس قوله إن المتظاهرين دمروا 76 فرعا مصرفيا في مدينة شيراز وأضرموا النيران فيها.

وتشهد محافظة شيراز اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط أنباء عن مقتل ضابطين بالحرس الثوري.

وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة فارس مخاطبا قوات الأمن:"إذا لم تتمكنوا من السيطرة على المحتجين بأسرع وقت ممكن فستأتي قوات الباسيج وتدافع عن الثورة".

وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الرابع على التوالي ضد النظام، والتي اشتعلت عقب قرار الحكومة رفع سعر البنزين أكثر من 3 أضعافه.
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