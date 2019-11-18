إيران | المتظاهرون يحرقون 76 بنكا في مدينة شيراز.. فيديو

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس التنسيقي للبنوك في محافظة فارس قوله إن المتظاهرين دمروا 76 فرعا مصرفيا في مدينة شيراز وأضرموا النيران فيها.
وتشهد محافظة شيراز اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط أنباء عن مقتل ضابطين بالحرس الثوري.
وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة فارس مخاطبا قوات الأمن:"إذا لم تتمكنوا من السيطرة على المحتجين بأسرع وقت ممكن فستأتي قوات الباسيج وتدافع عن الثورة".
وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الرابع على التوالي ضد النظام، والتي اشتعلت عقب قرار الحكومة رفع سعر البنزين أكثر من 3 أضعافه.
وتشهد محافظة شيراز اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط أنباء عن مقتل ضابطين بالحرس الثوري.
وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة فارس مخاطبا قوات الأمن:"إذا لم تتمكنوا من السيطرة على المحتجين بأسرع وقت ممكن فستأتي قوات الباسيج وتدافع عن الثورة".
وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الرابع على التوالي ضد النظام، والتي اشتعلت عقب قرار الحكومة رفع سعر البنزين أكثر من 3 أضعافه.
سوختن بانک ملت بلوار مدرس سر پادونک شیراز در طی اعتراضات اخیر#بنزین#گرانی_بنزین#بنزین۳۰۰۰تومانی#بنزین_۳۰۰۰_تومانی#iranprotests pic.twitter.com/wzQ4TmAn4E— ManotoNews (@ManotoNews) November 18, 2019
نهب و احراق بنك در شيراز— سماحتي خاتمي مستلجي (@katmai22) November 18, 2019
۲۶ آبان به آتش کشیدن بانک در شیراز#IranProtests #ايران_تشتعل pic.twitter.com/mkXIt8iq84