إيران | المتظاهرون يحرقون 76 بنكا في مدينة شيراز.. فيديو

نهب و احراق بنك در شيراز



۲۶ آبان به آتش کشیدن بانک در شیراز#IranProtests #ايران_تشتعل pic.twitter.com/mkXIt8iq84 — سماحتي خاتمي مستلجي (@katmai22) November 18, 2019

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس المجلس التنسيقي للبنوك في محافظة فارس قوله إن المتظاهرين دمروا 76 فرعا مصرفيا في مدينة شيراز وأضرموا النيران فيها.وتشهد محافظة شيراز اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط أنباء عن مقتل ضابطين بالحرس الثوري.وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة فارس مخاطبا قوات الأمن:"إذا لم تتمكنوا من السيطرة على المحتجين بأسرع وقت ممكن فستأتي قوات الباسيج وتدافع عن الثورة".وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الرابع على التوالي ضد النظام، والتي اشتعلت عقب قرار الحكومة رفع سعر البنزين أكثر من 3 أضعافه.