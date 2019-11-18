أحمد موسى يعزي الإمارات حكومة وشعبا في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "خالص التعازي إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، كما أعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ سلطان بن زايد".



وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "نعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعى الشيخ محمد بن راشد وقدم التعازي إلى آل نهيان في وفاة سلطان بن زايد".

