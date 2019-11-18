ورشة تدريبية بالأقصر للصحفيين بمحافظات الصعيد



تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية جديدة لأعضاء النقابة بالمحافظات، وذلك في اطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.



تعقد الورشة التدريبية بمدينة الأقصر لمدة 4 أيام في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الحالي، ويشارك فيها الزميلات والزملاء بمحافظات: (بني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).



تتناول الورشة 3 محاور :



الأول: الأمان الرقمي للصحفيين ..ويتضمن :



* الأدوات التى تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانا



* وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية



*_ التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي فى عمله



*- الحماية من البرمجيات الخبيثة



تقوم بالتدريب نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين



الثاني : السلامة المهنية والشخصية للصحفيين.. ويتضمن:



*- السلامة المهنية للصحفى أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو



* مهارات الإسعافات الأولية



*السلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية



تقوم بالتدريب الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين



الثالث : الحماية القانونية للصحفيين.. ويتضمن:



* الضمانات الصحفية في الدستور المصري



*قوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة



*قضايا السب والقذف في قانون العقوبات



* قضايا السب والقذف الإلكترونية



يقوم بالتدريب جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة



كما تناقش الورشة أيضا الإجراءات اللازمة للتصدي للكيانات الوهمية الموازية بالمحافظات والتي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.



يحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة علاوة على المادة العلمية الخاصة بالدورات



*توفر النقابة إقامة باحد الفنادق الكبرى بمدينة الأقصر طوال فترة الدورة



*يبدأ الحجز اعتبارا من الأربعاء 20 إلى السبت 23 نوفمبر الحالي عبر البريد الإلكتروني للنقابة او الهاتف 01099221510

