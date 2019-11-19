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مروان: أعطينا صلاحيات لـ قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب تحت إشراف القضاء.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
عمر مروان
عمر مروان
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هاني حسين
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مصر أضافت إلى تقريرها في جنيف محور الإرهاب في سياق حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الإرهاب في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ليس لدينا مصطلح الإعتقال الإداري ولكن يوجد قبض قانوني بناء على جريمة تُصدر فيها النيابة أمر ضبط وإحضار أو حالة تلبس".

وتابع عمر مروان:" اعطينا صلاحيات لـ قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب غير الظروف العادية ولكن كل الإجراءات تحت إشراف القضاء بموجب إجراءات قضائية"، مضيفا:" نضمن عدم التجاوز في ملف حقوق الإنسان حتى في مجال مكافحة الإرهاب".
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