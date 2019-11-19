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حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة السيارات بعابدين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:11 ص
حبس 4 أشخاص لاتهامهم
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة السيارات بعابدين
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات بعابدين.

وكان تبلغ لقسم شرطة عابدين من موظفة بشركة للسياحة قررت باكتشافها سرقة سيارتها حالة توقفها بشارع هدى شعراوى ـ باب اللوق دائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه وبحوزته 7 مفاتيح تشغيل سيارات مصطنعة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة العمرانية / جيزة.

كما أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم امكن ضبطهم، كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب.
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