فى تونس.. هند صبرى تكشف عن أول عمل سينمائي شاركت فيه.. شاهد

قالت الفنانة المغربية هند صبري، إنها عادت اليوم من بنجلاديش وكانت تزور أكبر مخيم للاجئين فى العالم "مخيم الروهينجا" الذين تم طردهم من ميانمار على خلفية عرقية ودينية مسلمة وهذا المخيم يحتوي على مليون لاجئ.



وأضافت هند صبرى، خلال مشاركتها الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنها دائما تشعر بأن هناك أولويات فى حياتها ولا بد أن تفعلها لكى يشعر بناتها بالفخر بوالدتهم أمام العالم أجمع.



وتابعت هند صبرى، أنها تفعل واجباتها اليومية نحو عائلتها وبناتها كمثل أى أم طبيعية، مشيرة إلى أنها تذهب للمدرسة مع بناتها للاطمئنان عليهم، كما تشترى جميع مستلزماتها من السوبر ماركت بكل بساطة.



وأوضحت هند صبرى، أن أول عمل لها بالسينما كان من خلال فيلم صمت القصور الذى أنتج فى عام 1994 وكانت تبلغ حينها من العمر 14 عام، لافتة إلى أنها حصلت على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن دورها فى فيلم "نورة تحلم" للمخرجة هند بن جمعة.