بعد عرض الحلقة الثانية.. مسلسل ممالك النار يتصدر جوجل

واصل مسلسل ممالك النار تصدره مؤشر البحث جوجل في مصر بعد عرض ثاني حلقاته أمس الاثنين وسط إشادات كبيرة من المتابعين وعدد من الفنانين.



تم تصوير مسلسل ممالك النار بأكمله فى تونس وبلغت تكلفته 40 مليون دولار ويضم فريق عمل مسلسل ممالك النار عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم "لويجي ماركيوني" الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل "جوزيبي تورناتوري" و"ريدلي سكوت".



مسلسل ممالك النار من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا والمسلسل من تأليف المصرى محمد سليمان عبد الملك.



ويجسد خالد النبوي دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر والذي خاض حربا ضد الجيش العثماني، قبل هزيمته وسقوط مصر تحت سيطرة العثمانيين.



يعد مسلسل ممالك النار الأضخم إنتاجا من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وهو إنتاج إماراتى وإخراج البريطانى بيتر ويبر الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة منها Girls with a Pearl Earning " ، Hannibal Rising " و " Emperor ".





يوثق مسلسل ممالك النار دراميًا الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة، ويستعرض المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة "جالديران" التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني "سليم الأول" والدولة الصفوية في إيران، حيث انتهت بهزيمة الصفويين حتى معركة "مرج دابق" ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان "قنصوه الغوري"، والتي انتهت بهزيمة المماليك.



يركز مسلسل ممالك النار على ولاية السلطان العثماني "سليم الأول" الذي حكم الدولة العثمانية من عام من 1512م حتى عام 1520م، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلى ذلك من توسع فتوحات الدولة العثمانية وصولا إلى أوروبا.