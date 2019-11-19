رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

قال الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق، إنه عرض مجموعة من الأسماء لتدريب المنتخب الوطني منذ البداية، ولا يصلح فيهم إلا كابتن حسن شحاتة لتدريب المنتخب، منوها إلى أن منتخب مصر لا يستحق الفوز في المباراتين التي خاضهما في تصفيات أمم إفريقيا للكاميرون 2021



وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية،: «مصر كلها مفيهاش مدربين، القماشة قليلة، وفي الأسماء التي طرحت لتدريب منتخب مصر لا تصلح ما عدا حسن شحاتة ... حسن شحاتة عمل فريق محلي وفاز ببطولات إفريقيا لماذا لم يعطوه فرصة لتدريب منتخب مصر».



واقترح رضا عبد العال التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة لتدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أنه الوحيد القادر على بناء فريق خلال فترة الـ7 إلى 8 شهور الباقية في التصفيات.



وأشار رضا عبد العال إلى المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ظهر بأداء باهت خلال المباراتين التي خاضهما في تصفيات أمم إفريقيا للكاميرون 2021.