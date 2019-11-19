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فن

كيف احتفل ابناء أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما ؟.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
احمد حلمى ومنى زكى
احمد حلمى ومنى زكى
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أحمد إبراهيم
احتفل كل من احمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادها فى حفل عائلة حضره الاولاد فقط.

ونشرت الفنانة منى زكي مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيها تورتة متوب عليها اسم احمد حلمى ومنى زكى أبنائهما وهم يغنون أغنية عيد الميلاد.

يذكر أن منى زكي وأحمد حلمي تزوجا في 2002، وأنجبا لي لي وسليم ويونس.
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